Beyoğlu’ndan Kartal Atalar Mahallesi’ne gitmek için taksiye binen kadın yolcu, sürücü İbrahim K.’nin fazla ücret almak amacıyla yolu uzattığını iddia etti. Taksi şoförü ise navigasyon kullandığını ve Göztepe Köprüsü’nde yol çalışması olduğu için farklı güzergâhı tercih ettiğini savundu.

EKSİK ÜCRET ÖDEDİ

Yolcu, ücreti eksik ödeyince aralarında tartışma çıktı. Şoförün paranın tamamını istemesi üzerine kadın, cep telefonuyla sürücünün kafasına vurdu. Ardından polis çağıran yolcu araçtan indi ancak şoför, polisin gelmesini beklemesini istedi.

ARAÇTAN İNDİKTEN SONRA DA SALDIRDI

Kadın, evine doğru yönelirken cep telefonuyla kayıt alan taksicinin başına yeniden vurdu. Yaralanan İbrahim K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan taksici, darp raporu alarak polis merkezine gidip şikâyetçi oldu.

'ÜÇ DİKİŞ ATILDI'

İbrahim K., yaşananları şöyle anlattı:

“Navigasyonla yolcunun gösterdiği güzergâhtan gidiyordum. Göztepe Köprüsü’nde yol çalışması olunca alternatif yola girdim, yol 1,2 kilometre uzadı. Uygulamadan çağrılan taksilerde 50 lira fark ve köprü geçiş ücreti oluyor. Buna rağmen yolcu eksik ödeme yaptı. Kafama cep telefonuyla vurdu, üç dikiş atıldı. Görgü tanıkları da var, darp raporumla birlikte şikâyetçi oldum.”