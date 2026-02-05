Ünlü isimlerin menajeri Özgür Aras önceki akşam doğum gününü kutladı. Birçok ünlünün katıldığı gecede 90'lar Türkçe pop müziğin öncü ismi Yonca Evcimik de vardı.

Evcimik "Güzel bir gece, kardeşimin şahane bir yaşı olsun inşallah" dedi.

Kıyafetleriyle sosyal medyada sık sık gündeme gelmesi hatırlatılan şarkıcı "Sosyal medya olduğu için gündem oluyor herhalde. Ben 1990’lı yıllardan beri hep böyle giyiniyorum. Hatta şimdi ne kadar kapalı olduğumu o yıllara baktığınızda göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Estetik konusuna bakışı sorulan Yonca Evcimik "Ben hiç karşı değilim, kendimi bildim bileli yaptırıyorum. İlk botoksu yaptıran benim. Ameliyat masasına da yattım, 360 dereceyi etkileyecek operasyon geçirdim. Sizi gençlik yaşlarınıza çeviriyor" diye konuştu.

62 yaşındaki Yonca Evcmik'in geçen yaz sosyal medyada paylaştığı bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağmıştı. Hayranları "18 görünümlü 62", "Hiç yaşlanmıyor" diye yazmıştı.