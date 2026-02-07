90'lar Türkçe pop müziğin öncü ismi Yonca Evcimik müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında da unutulmaz izler bıraktı.

Evcimik, son olarak hayatının film olması ihtimaline karşılık kendisini canlandırmasını istediği ismi açıkladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, kendisi gibi enerjik ve neşeli bir karakter arayan şarkıcı, gönlündeki ismin Gupse Özay olduğunu belirterek "Matrak ve eğlenceli bir kız" dedi.

62 yaşındaki Yonca Evcimik daha önce yaptığı bir açıklamada genç kalmanın sırrını şu sözlerle dile getirmişti:

"Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı ve fıstık gibi olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum."