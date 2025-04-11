Fenerbahçeli yöneticilerin şampiyon olmak için bir sahaya çıkıp, futbolcuların yerine maç yapmadığı kaldı. Sarı-lacivertlilerin sezon başından beri yapmadığı fedakârlık kalmadı. İşlerinden, ailelerinden, özel hayatlarından vazgeçtiler, futbolcuların konfor alanlarını dizayn etmek için çaba sarf ettiler.

BİR KUŞ SÜTLERİ EKSİK

Galatasaray ile puan farkının üçe inmesinin ardından F.Bahçe yönetimi, yeni bir planı uygulamaya geçirdi. Fenerbahçe, şampiyon olursa, sarı-lacivertli futbolcular adeta paraya boğulacak. Yeni sisteme göre, her maça önemine göre ayrı prim verilecek. Şampiyonluk primine de zam yapıldı.

PARAYLA DA BİTMİYOR

Kanarya şampiyon olduğu gün, paralar futbolcuların hesabına yatacak. Sadece para mı? Hayır. Başta Başkan Ali Koç olmak üzeri yöneticiler, ailelerine-işlerine ayırmaları gereken zamanı futbolcularla geçirecek. Sarı-lacivertli oyuncuların her sorunu ile ayrı ayrı ilgilenilecek. Yeter ki şampiyon olsunlar.