Türkiye'nin tamamına yayılan ve sayıları gün geçtikçe artan zincir marketler, 'uyun fiyat politikası' adı altında kçalışanları düşük maaş ve kötü çalışma koşullarına mahkum etmeyi sürdürüyor.



Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerde çok sayıda market çalışanının aşırı yorgunluk nedeniyle baygınlık geçirdiği ve kendilerinden 'görev tanımlarında' olmayan işleri de yapmalarının istendiği ortaya çıkmıştı.



Söz konusu görüntülere büyük tepki gösterilirken, zincir marketlerin bu noktada bir adım atması ve işçilerin şartlarında iyileştirmeye gitmesi talep edildi.



BAYILAN İŞÇİYE CEZA GİBİ KARAR: ÇALIŞMA SÜRELERİ UZATILDI



Halihazırda oldukça ağır şartlarda çalışan market işçilerine, bir darbe de çalışma saatlerinden geldi. Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren ve binlerce şubesi bulunan 3 harfli zincir market devi, rakiplerinin önüne geçmek amacıyla çalışma saatlerini uzatma kararı aldı.

Alınan kararla birlikte mevcut personelin mesai süresi de uzatılmış oldu.