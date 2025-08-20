UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica, Chobani Stadı'nda karşılaştı.
71. dakikada Florentino Luis'in gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kalan Benfica karşısında baskısını arttıran Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, 81. dakikada ağları havalandırdı. Sağ çaprazda topla buluşan Talisca sol ayağının içi ile çok sert vurdu. Kaleci Anatoliy Trubin'nin müdahalesinden sonra üst direğe çarpan topu Youssef En-Nesyri kafayla tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Pozisyon Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından incelendikten sonra Youssef En-Nesyri'nin çok az bir farkla ofsayta yakalandığı belirlendi.
Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.