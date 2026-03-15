Ünlü YouTuber Enes Batur, uzun bir aranın ardından yeniden vlog çekmeye başladı. Paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Fenomenin dönüşü, takipçileri arasında büyük heyecan yarattı.

ZOR GÜNLERİ İLK KEZ ANLATTI

Videoda yaşadığı duygusal çöküşü paylaşan Batur, “Hayat amacımı kaybettim. İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım, aylarca kimseyle konuşmadım. Adeta delirdim” dedi. Fenomen, kalbini kırdığı kişilerden de tek tek özür diledi.

1 GÜNDE YAKLAŞIK 10 MİLYON İZLENDİ

‘Hayattayım vlog’ adlı video, 21 saatte 9,2 milyon görüntülenme aldı. Sosyal medyada kullanıcılar Batur’un açıklamalarını tartışıyor, yaşadığı değişimi yorumluyor.

ENES BATUR'A YOĞUN İLGİ

Batur’un YouTube’a dönüşü ve yaşadıklarını paylaşması, hem platformdaki takipçilerini hem de magazin gündemini bir anda hareketlendirdi. Fenomenin samimi açıklamaları, kullanıcıların büyük ilgisini çekti.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulunlarından bdurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçaşlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen YouTuber Enes Batur ülkeye döner dönmez İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre; uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadesi alınan Enes Batur’un uyuşturucu testi saçta (esrar-thc) pozitif çıktı.