Bolu Defterdarlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesi ve 561 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 2024 yılına ait yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri sonuçlandırıldı.

Bolu ili genelinde en fazla vergi beyan eden ilk 20 mükellefin listesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

GELİR VERGİSİNDE ZİRVE YOUTUBER'IN

Gelir vergisi mükelleflerinin liste başı 8,2 milyon TL vergi beyanıyla video içerik üreticisi, Youtube'da Atik ailesi olarak bilinen Burcu Atik yer aldı.

İkinci sırada 7,5 milyon TL ile vinç kiralama hizmetleri alanında faaliyet gösteren Osman Kayışoğlu olurken; üçüncü sırada ise 6,6 milyon TL ile menkul sermaye iradı faaliyetleri yürüten Şükrü Zengin yer aldı.

Lokantacılık sektöründe faaliyet gösteren Gülçe Öztürk ve Duran Bayrak, hukuk danışmanlığı alanında hizmet veren Neşet Görkem Aydemir ile Hulusi Apaydın, eczacı Metin Çamlıbel ve noter Hayri Demir de gelir vergisinde en fazla vergi ödeyenler arasında yer aldı.

Şehirlerarası yük taşımacılığı yapan Mehmet Yılmaz ise 2 milyon TL vergi beyanıyla listenin 20.sırasında yer aldı.

Bolu'daki iş insanlarının listede yer almaması dikkat çekti.