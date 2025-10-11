Apple'ın bu yılki en iddialı modeli olan iPhone 17 Pro Max'in sahteleri, şimdiden internet pazarını istila etmiş durumda. Çinli bir e-ticaret platformunda yalnızca 120 dolara (güncel kurla yaklaşık 5 bin TL) satılan bu klon telefonlardan birini satın alıp test eden YouTuber, kutusundan tasarımına kadar gerçeğinden ayırt edilemeyen ürünün içinde yatan acı gerçekle karşılaştı.

"Custom Adventurist" adlı YouTube kanalının incelemesine göre, sahte iPhone 17 Pro Max, fiziksel olarak orijinalinden neredeyse farksız. Özenle hazırlanmış kutusu, kamera lenslerinin yerleşimi ve hatta Apple logosu ilk bakışta tamamen ikna edici görünüyor. Klon üreticileri, işi bir adım öteye taşıyarak orijinal modelde bulunmayan özel bir mat siyah renk seçeneği bile sunuyor. Ancak bu kusursuz aldatmaca, güç düğmesine basıldığı an sona eriyor.

Telefon açıldığında kullanıcıyı, orijinal iPhone'daki canlı ProMotion OLED panel yerine, eski teknoloji soluk bir LED ekran karşılıyor. Cihazın kendisi de orijinalinden çok daha hafif ve ele alındığında "içi boş" hissi veren ucuz bir yapıya sahip.

İçi tam bir felaket

Dış görünüm ne kadar ikna edici olsa da, telefonun içi tam bir felaket:

İşletim sistemi: Cihaz, Apple'ın en son sürümü iOS 26 yerine, Android'in üzerine giydirilmiş sahte bir iPhone arayüzü ile çalışıyor. Uygulama simgeleri gerçeğine benzese de, çoğu sadece işlevsiz birer kısayoldan ibaret.

Uygulamalar: App Store ve iMessage gibi temel Apple uygulamaları, tıklandığında hata veren veya hiçbir işlevi olmayan sahte ikonlardan oluşuyor.

Performans: Yapılan kısa testlerde, Galeri veya Ayarlar gibi en temel uygulamaların bile açılmasının saniyeler sürdüğü görüldü. Cihazın, 2 GB'tan daha az RAM'e sahip ucuz bir işlemciyle çalıştığı tahmin ediliyor. Bu nedenle sosyal medyada gezinmek gibi basit işlemlerde bile ciddi takılmalar yaşanıyor.

Kamera: Kamera performansı ise tam bir hayal kırıklığı. Düşük çözünürlüklü sensör, özellikle loş ışıkta bulanık ve kalitesiz fotoğraflar çekiyor.

Sahte iPhone olgusu yeni bir durum olmasa da, klonların fiziksel olarak gerçeğine bu kadar benzemesi endişeleri artırıyor. Temu ve Alibaba gibi platformlar, bu tür sahte ürünler için adeta bir cennet haline gelmiş durumda. Uzmanlar, "inanılmaz indirim" vaatlerine karşı tüketicileri uyarırken, birçok alıcının indirimli orijinal ürün aldığını düşünerek dolandırıldığının altını çiziyor.