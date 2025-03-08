Ankara'dan sonra en fazla nohut üretiminin yapıldığı Yozgat'ta, her yıl yaklaşık 555 bin dekar alana nohut ekimi yapılarak, 75 bin ton civarında verim elde ediliyor. Son yıllarda tohumluk nohut fiyatının yüksek olması, girdi maliyetleri nedeniyle nohut ekimi yapamayan, bunun yerine başka ürün eken bölge çiftçisi, ''yanlış beyan'' takibine takıldı.

2024 üretim yılında tarlasına nohut ekimi yapacağını beyan eden çiftçiler, maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle nohut ekimi yapmadı veya belirttiği miktardan daha az alana nohut ekti.

Tarım Orman İl Müdürlüğü, uydu sistemi ile yaptığı çalışma ile Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) göre nohut ekimi yapacağını beyan etmesine karşılık, farklı ürün ekimi yapan çiftçileri belirledi.

Yozgat’ta 6 bin 512 çiftçinin yanlış veya eksik beyanda bulunduğu, bunlardan 104’ünün ise beyanından eksik alana ekim yaptığı tespit edildi. Hazırlanan listeler, köy muhtarlarına teslim edilerek, çiftçilerden beyanlarını düzeltmeleri istendi.

Yozgat’ın Bayatören Köyü Muhtarı Mustafa Şahiner, çiftçinin nohut tohumu ve girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle nohut ekimi yapamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bize Tarım İl Müdürlüğü'nden bir kağıt gönderdiler, yanlış beyandan dolayı. Bizi çağırdılar muhtarlar olarak kağıtları elimize verdiler. Biz de o kağıtlarla komşuları aradık, telefon ettik. Gelenler düzeltti, gelmeyenler de cezalı duruma düşecek, oranın söylediğine göre. Şimdi neden nohut ekmemiş de niye buğday ekmişler dersen, şimdi nohut pahalı olduğu için alamadı çiftçi. 30 liraya mesela satamıyoruz ama 50 liraya nohut alıyoruz. Şimdi diyelim ki 2025’e geçtik; şu anda ben nohut sordum, kendi adıma konuşayım, bana diyor ki '50-55 lira'. Şimdi ben satarken kaça satacağım diyorum. O da diyor ki satarken ya 30 liraya vereceksin, ya da 35 liraya vereceksin. Çiftçi burada bir kar amacı yok, zarardayız. Mazotun, gübrenin fiyatına göre, düşünüyor eksen mi ekmesem mi? Beyan da ektik görünüyor ama pahalı olunca da ekemiyoruz, yanlış beyan."