Türkiye'ye yaz için gelen gurbetçiler artık ülkelerine dönmeye başladı. 22 Haziran'dan itibaren vatan gelen gurbetçiler, izinlerinin bitmesinden sonra 13 Ağustos itibariyle Kapıkulu Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmaya başladı. Son durak olan Bulgaristan'dan ülkelerine döndüler.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelip memlekette tatil yapan gurbetçiler, bir yandan tatilin tadını çıkarırken bir yandan veda etmenin hüznünü yaşadılar. 13 Ağustos itibarıyla 1 milyon 373 bin 720 kişi, yaşadıkları ülkelere dönmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

1 MİLYON GURBETÇİ ÜLKEDEN ÇIKIŞ YAPTI

Yıllık izni için Türkiye'ye gelen Ali Osman Yayla da bunlardan biri. Avrupalı Türkler olarak vatanlarına bağlı olduklarını söyleyen Yayla, okul tatili başladığı gibi memleket hasretlerini gidermek için Türkiye'nin yolunu tutmaya başladıklarını söyledi.

Yaz tatilini Yozgat'ta geçirip Almanya'ya geri dönen Büşra Koçak ise, İstanbul gibi pek çok ili gezdiklerini belirterek, "Üzgünlük var tabii. İnşallah seneye kadar çabuk geçer de yine geliriz, Allah nasip ederse. Üzüntü var ayrılırken tabii ki. Vatanımız başka. Her yönüyle, iyisiyle kötüsüyle vatanımız her zaman güzel" dedi.

DÖNÜŞ HÜZÜNLÜ OLUYOR

Irak Türkmenlerinden Muhammed Halil de Danimarka'nın yolunu tuttu. Ayvalık ve İstanbul'da tatil yaptığını söyleyen Halil, "Duygulanıyoruz gerçekten ayrılırken. Gerçekten her şey çok güzeldi. Her sene zaten geliyoruz eşim ve oğlumla beraber. Türkiye’den ayrılmak gerçekten çok zor çünkü burasını çok seviyoruz" diye konuştu.