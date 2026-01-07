YPG terör örgütünün kolu olan SDG'nin yoğun olarak bulunduğu Halep'teki Şeyh Mahsud ve Eşrefiye mahalleleri ve çevresi, 2 gündür bu bölgede aralıksız süren çatışmalardan sonra muharabe alanı ilan edildi.

Suriye Güvenlik Güçleri, bu bölgedeki SDG militanlarına karşı operasyon düzenleyeceğini duyurdu ve sivillerin bölgeyi boşaltması için saat 15:00 kadar müddet verdi.

Suriye Güvenlik Güçleri, bölgedeki tüm SDG mevzilerinin meşru hedef olduğunu vurguladı. Sivillerin bölgeyi boşaltması için iki insani koridor açıldı. Al Abaritz ve Al Zuhor geçiş noktalarından siviller bölgeyi boşaltmaya başladı.

ÇATIŞMALAR GÜNLERDİR SÜRÜYORDU

Son iki gündür Halep'te SDG'nin yapılanmasının yoğunlukta olduğu bu bölgelerde Suriye ordusu ve SDG düzenli olarak çatışıyordu. Öyle ki, SDG mahalleye girişleri havan topuyla bombalamıştı.

Bu olaylardan sonra Suriye ordusu bölgeyi kuşatmış ve mahallenin etrafını korumaya almıştı. Çatışmalar, SDG'nin bulunduğu mahallelerin sınırında kalsa da son derece şiddetli muharabelere dönüşmüştü.

Çatışmalar sebebiyle Halep genelinde okullar ve kamu servisleri kapatılmıştı. AFP'ye göre çatışmalar boyunca 9 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye Güvenlik Güçleri'nin aldığı kararla bu bölgelerin meşru hedef olması, bu mahallelere karşı ağır silahların kullanılması anlamına gelecek. Operasyonun boyutu ise henüz bilinmiyor.