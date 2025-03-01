Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve YSK üyeleri, Tacikistan’da 2 Mart Pazar günü yapılacak parlamento seçimlerini izlemek ve öncesinde temaslarda bulunmak üzere Tacikistan'a gitti.

Tacikistan’da 2 Mart Pazar günü yapılacak parlamento seçimlerini izlemek üzere Tacikistan Seçim Komisyonu tarafından davet edilen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener başkanlığında, YSK üyeleri Orhan Usta ve Battal Öğüt’ten oluşan YSK heyeti, seçim günü oy verme işlemlerini izlemek ve öncesinde temaslarda bulunmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitti.

Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar’ı da ziyaret eden YSK Başkanı Ahmet Yener ve YSK üyeleri, temasları çerçevesinde Tacikistan Seçim ve Referandum Merkez Komisyonu Başkanı Bahtiyor Hudoyorzoda ile bir araya geldi. Tacikistan seçimleri ve iki kurum arasında önümüzdeki dönemde yapılabilecek iş birliği alanları ele alındı.