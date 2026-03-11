Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 2025’in son günlerinde öğrenciler, gelenek haline gelen ağaç süsleme etkinliğine girişti. Davutpaşa Kampüsü’ndeki bir ladin ağacı, alınan süsler ve ışıklarla renklendirildi. Üniversite yönetimi ise o dönem güvenlik görevlileriyle bu etkinliğe engel olmak istemişti.

REKTÖR UNUTMADI!

Aradan 3 ay geçti, durumu sindiremeyen YTÜ Rektörlüğü, öğrencileri kalkıp savcılığa şikayet etti. Cumhuriyet’in haberine göre; Rektörlük, kampüsteki ladin ağacına zarar verildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak 16 öğrenci hakkında “kamu malına zarar verme” iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Üniversite yönetiminin savcılığa gönderdiği dilekçede, öğrencilerin kampüste bulunan ağacı süslediği etkinlik sırasında ağacın dallarında kırılmalar meydana geldiği ve ağacın zarar gördüğü öne sürüldü.

ŞEYH SAİT DETAYI

Dilekçede ayrıca ağaca asıldığı belirtilen bir figür hakkında “Şeyh Sait isyanındaki idamı sembolize ettiği görülmüş olup, bu durum ağacın fiziki bütünlüğüne ek yük ve zarar oluşturmuştur” ifadeleri yer aldı.

Şeyh Sait, Cumhuriyetin ilk yıllarında laik Cumhuriyet düzenine karşı başlatılan 1925 tarihli gerici isyanın başını çeken ismi olmuş, bastırılan isyan sonucu idam cezasına çarptırılmıştı.