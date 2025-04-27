Bağımsız Türkiye Partisi Karaman İl Teşkilatı’nın Genel Başkan Hüseyin Baş’ın katılımıyla gerçekleştirmeyi planladığı 9. Olağan Kongresi salon engeline takıldı.

Günler öncesinde Karaman’ın çeşitli noktalarına kongrenin Piri Reis Kongresi’nde yapılacağına dair duyuru afişleri asıldı. Ancak Karaman Kültür Turizm İl Müdürlüğü, kongrenin yapılacağı gün salonun kapılarını kilitleyerek partililerin salona girişine izin vermedi.

“YUKARININ TALİMATI VAR” DENİLDİ

BTP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, salonun kongre için bir ay öncesinden sözleşmesinin yapılıp, ücreti ödendiğini ancak İl Kültür Turizm Müdürü tarafından salonun kapılarının açılmadığını söyledi. Kongrelerinin engellenmesinin anayasa göre suç olduğunu söyleyen Önder, şu ifadelere yer verdi:

“Bir ay öncesinden sözleşmesi yapılmış, ücreti ödenmiş, dün süslemesi yapılmış, bugün kongre yapılacak salonun kapısını Karaman il kültür müdürü ‘Yukarının talimatı var’ diyerek açmıyor. Genel başkanımızın katılımı ile gerçekleşecek Kongremiz engelleniyor. Bu insanlar TCK 114’te düzenlenen ‘Siyasi engelleme’ suçu başta olmak üzere birçok suçu işleme cesaretini nereden alıyor.! Suç işleme pahasına kongre yapmamızı engellemeye çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bilbord ve Megalight reklamları, kurulan çadırlar, dağıtılan broşürler ve günlerdir teşkilatımızın özverili çalışması ile davet edilen insanlar salonun önüne gelmeye başladı. Biz salonun önündeyiz. Seçim kurulu sandıkları kapıda. Salon kapısının açılmasını bekliyoruz”

CHP’DEN DE TEPKİ GELDİ

BTP’ye salon engeline CHP’den de tepki geldi. CHP Karaman İl Başkanı Ahmet Recai Evcen, yanlış karardan dönülmesi çağrısında bulundu.

Evcen, “Bugün saat 14.00'te Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin BAŞ'ın katılımıyla gerçekleşecek olan BTP İl Kongresi'nin yapılacağı salonun, Pirireis Kültür Merkezi yetkilileri tarafından sabah saatlerinde kullanımının iptal edildiği öğrenilmiştir. Karaman, Yunus'un şehridir. Bu şehir yüzyıllardır herkese kapılarını açmış, hiçbir misafirini kapı dışında bırakmamıştır. Karaman'ın bu güzel geleneğine gölge düşürmeyin, bu yanlış karardan derhal dönün! Tüm Karamanlı hemşerilerimizi, bu haksızlığa ve ayıba karşı durmak için bugün saat 14.00'te Pirireis Kültür Merkezi bahçesine davet ediyorum. Aynı partiden olmayabiliriz, aynı siyasi görüşü paylaşmayabiliriz; ancak bu kentin adının böyle bir utançla anılmasına asla izin veremeyiz!” dedi.