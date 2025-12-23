Emekliler en yüksek promosyonu veren bankaları araştırıyor. Emeklilere maaşlarını belirli süre aynı bankadan almaları karşılığında verilen nakit teşvik ödemesi, pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor.

Emekli vatandaşlar arama motorlarında “yüksek emekli promosyonu” ifadelerini aratırken merak edilenleri SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı. Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde yüksek promosyon almanın yollarını adım adım anlattı.

PROMOSYON S İ STEM İ NASIL BA Ş LADI?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yaklaşık 8 yıl önce bir protokol imzalandı. Bu protokolle birlikte emekliler, banka promosyonlarından yararlanmaya hak kazandı. Emekli maaşını bir bankaya taşıyan vatandaşlar, talep etmesi durumunda promosyon ödemesi alabiliyor.

D Ü Ş Ü K MAA Ş , Y Ü KSEK PROMOSYON BEKLENT İ S İ

Temmuz 2025’ten bu yana en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olurken, banka promosyonları emekliler için adeta bir nefes alma noktası oldu. Bu nedenle milyonlarca emekli, daha yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Bankalar arasında promosyon yarışı kızışırken, en yüksek ödemeyi sunmak için çeşitli kampanyalar ve ek avantajlar devreye alınıyor.

SGK UZMANI UYARDI: DO Ğ RU ZAMANI BEKLEY İ N

SGK uzmanı İsa Karakaş, yüksek emekli promosyonu almanın yollarını anlattı. Banka promosyonu almak isteyen emeklilerin aklında pek çok soru işareti bulunduğunu belirten Karakaş, bu soruların yanıtlarını paylaştı.

“E N Y Ü KSEK BANKA PROMOSYONU HANG İ TAR İ HTE ALINIR? ”

Emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez maaş zammı yapılıyor. İsa Karakaş, banka promosyonlarının da emekli maaş zammının yapıldığı ocak ve temmuz aylarında güncellendiğini hatırlattı.

Bu nedenle yüksek promosyon peşinde olan emeklilerin, özellikle bu iki dönemi beklemesinin daha avantajlı olabileceğini vurguladı.

Karakaş, emeklilerin yalnızca nakit promosyon tutarına odaklanmaması gerektiğini de dile getirdi. Bankaların sunduğu ucuz kredi imkânı, para puanı, bonus ve ek kampanyaların da mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

2026 İ Ç İ N KR İ T İ K UYARI: “ ACELE ETMEY İ N ”

Ocak 2026’da emekli maaşlarına yeni bir zam yapılması bekleniyor. İsa Karakaş, bankaların bu dönemde yeniden promosyon yarışına gireceğini belirterek emeklilere önemli bir uyarıda bulundu: “Acele etmeyin.”

Uzmanlara göre, maaş artışı sonrası bankaların daha yüksek promosyon teklifleri sunması olası görünüyor.