Türkiye piyasalarına yönelik yabancı ilgisi 2026 yılında güçlü rakamlar üretse de, akımların niteliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Nitekim İngiliz yatırım danışmanı Timothy Ash, CNBC-e yayınında bu durumu doğrulayan açıklamalarda bulundu.Ash, piyasanın ekonomi yönetiminden genel olarak memnun olduğunu ve yatırımcıların TL’de yüksek faiz farkından yararlanarak yabancı para ile borçlanıp TL’ye yatırım yapmayı ifade eden carry trade getirisini cazip bulduğunu söyledi.Ancak Türkiye’ye ‘tam kapasite’ bir yabancı girişinden söz etmek için erken olduğunu vurguladı. Ash’e göre yabancı yatırımcılar uzun vadeli Türk tahvillerinde kalıcı risk almak konusunda temkinli davranıyor.

180 DERECE DÖNÜŞ RİSKİ

Yılbaşından bu yana hisse senedi, devlet tahvili ve eurobond piyasasına nette 13.8 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. TLREF’e (TL gecelik refarns faiz oranı) dayalı ürünler, 2 yıllık tahviller ve para piyasası fonları ile ‘carry trade’ yatırımları, yabancı yatırımcının öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Bu sıcak para akımları, uzun vadeli yatırım kararı olmaktan çok faiz avantajına dayalı taktiksel stratejilerle şekilleniyor. Bu tabloyu en net özetleyen değerlendirme Altuğ Özaslan’dan geldi. Nurol Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı Özaslan, X hesabından yaptığı değerlendirmede geçmişte yaşanan ani ve sert politika değişimlerinin hafızalarda taze olduğunu söyleyerek, erken seçim ihtimali ve politika belirsizliği belirgin şekilde azalmadan mevcut vade yapısının köklü biçimde değişmesinin zor olduğunu ifade etti. Özaslan’a göre ‘180 derecelik’ politika dönüşü ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil ve bu risk algısı yabancı yatırımcıyı hızlı çıkış imkanı sunan kısa vadeli TL enstrümanlarına yönlendiriyor.

‘Vur-kaç’riski var

Ekonomist İris Cibre tahvil piyasasındaki düşük işlem hacimlerine dikkat çekerek, carry işlemlerinin ‘vur-kaç’ niteliği taşıyabileceğini söyledi. Yabancılardaki hisse senedi stoku piyasa değeri 6 Şubat itibarıyla 41.5 milyar dolar olurken, devlet tahvili stoku 22.5 milyar dolar. Piyasa hesaplamalarına göre carry trade olarak tanımlanabilecek pozisyon stoku yaklaşık 40 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu tutarlar, ‘çıkış hızı’ riskini de beraberinde getiriyor.