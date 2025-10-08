İktidarın kendi ekonomi politikalarının yarattığı yüksek faiz ve yüksek enflasyon ve kur baskısı ortamında, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’den ‘reel sektör artık rahatlama istiyor’ çıkışı geldi. Zeybekci, yüksek faiz nedeniyle artan finansman yükünü “İşçinin, emeklinin, memurun, sanayicinin, esnafın, üreticinin, tarımın, çiftçinin damarlarından çekilen kandır” sözleriyle tarif etti

Enflasyonla mücadelede üretim ve arz tarafına yeterince odaklanılmadığını kabul eden Zeybekci, “Artık uzun süre yüksek faizi sürdürebilecek noktada değiliz” diyerek iktidar içinde de ekonomi yönetimine yönelik rahatsızlığın sinyalini verdi. Ekonomi Gazetesi’ne röportaj veren Nihat Zeybeci, “Enflasyonla mücadelede sebep ‘talep yüksekliğindendir’ bölümünden ‘arz eksikliği’ bölümüne çok hızlı bir şe- kilde geçmemiz lazım” dedi.

Nihat Zeybekci

TAHAMMÜL KALMADI

Zeybekci, “Yüksek faizin maliyetler üzerinde büyük bir etkisi var. Üretime, maliyetlere baktığım zaman burada bir rahatlamanın olması gerektiğini artık ben değil reel sektör, gerçek hayat istiyor” ifadelerini kullandı. Zeybekci, yüksek faiz nedeniyle finansman yükünün arttığını belirterek, “Yüksek faiz nedeniyle 2024 yılbaşında 100 bin dolar, yıl sonunda 125 bin dolar oldu. Bu Türkiye’nin damarlarından çekilen kandır. Hazine’nin, devletin filan değil, işçinin, emeklinin, memurun, sanayicinin, esnafın, üreticinin, tarımın, çiftçinin, herkesin damarlarından çekilen kandır. Tahminlerimize göre bunun rakamı 200 milyar doların üzerindedir. Benim bunu kaldıracak halim, tahammülüm yok artık. Türkiye’nin enflasyonla mücadele de enflasyonun sebebi ‘talep yüksekliğindendir’ bölümünden ‘ arz eksikliği ‘bölümüne çok hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Gerekirse gümrük vergileri yeniden gözden geçirilmeli” dedi.

‘Mezarda emeklilik mi istiyorsunuz Bay Zeybekci!’

AKP’li Nihat Zeybekci, emeklilik yaşının Türkiye’de çok düşük olduğunu ve bunun ‘gelecek nesillere ihanet’ olduğunu da belirtti. Çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Hadi canım sen de! Emeklilik yaşı şu anda 58-60! 2035 sonrası 65 olacak. Mezarda emeklilik mi istiyorsunuz Bay Zeybekci! Hem siz değil miydiniz iki yıl önce seçim kazanmak için EYT düzenlemesini yapan! Geçin bunları Bay Zeybekci!” sözleri ile tepki gösterdi. Çelik, “Yapısal sorunları çözün. Emekli aylıklarına daha fazla kamu kaynağı ayırın. Bırakın insanları ölene kadar çalıştırma saplantısından” diye ekledi.