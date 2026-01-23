Enflasyonla mücadele sürerken Türkiye, yüksek faiz kıskacı içinde kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentilerin altında kalan 100 baz puanlık faiz indirimi, piyasalara net bir mesaj verdi: Ocak ayında enflasyon, özellikle gıda fiyatları üzerinden sert geliyor. Yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 37’ye çekilirken, Türkiye Venezuela’nın ardından dünyada faizin en yüksek olduğu ikinci ülke olmayı sürdürüyor.

GIDA DİRENÇ GÖSTERİYOR

Bu tablo, bir yandan reel sektörün finansmana erişimini zorlaştırırken, diğer yandan geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşın bankalara yüksek faizlerle borçlanmasına yol açıyor. Geçmişte “faiz sebep, enflasyon sonuç” anlayışıyla derinleşen hasarın ardından uygulanan politikaların bedeli ise ağır biçimde topluma yansıyor.

Üstelik enflasyon, para politikasının sınırlı etki edebildiği gıda kalemi üzerinden direnç göstermeye devam ediyor. PPK karar metninde, ocak ayında aylık enflasyonun gıda öncülüğünde yükseldiği ve ana eğilimdeki bozulmanın sınırlı kaldığına işaret edildi. Piyasa tahminleri, ocakta aylık enflasyonun yüzde 4’e yaklaşabileceğine işaret ediyor.

VATANDAŞA YARAMIYOR

Sonuç olarak yapılan 100 baz puanlık indirim, vatandaş açısından somut bir rahatlama yaratmıyor. Kredi sınırlandırmaları sürerken, ticari kredi faizlerinin düşmesi için de bu adım yetersiz kalıyor. TCMB referans oranının yüzde 3.11 seviyesinde kalması nedeniyle, son faiz indirimi kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerini de düşürmüyor. TCMB, ‘teknik ayarlamayla’ marjları düşürerek indirim yapabilir.

0.5 puana düşebilir

Son birkaç toplantıdaki politika davranışına dikkat çeken Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, “Kalan toplantıların hiçbirinde 100 baz puanın üzerinde bir indirim beklemiyoruz. Hatta ‘her toplantıda indirim’ yaklaşımı korunursa, bazı toplantılarda indirim adımı 50 baz puana kadar düşebilir” dedi.

Gıda Merkez’i zorluyor

Ocak ayı enflasyon verisinin oldukça güçlü geleceğini öngören Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, “Özellikle gıda tarafındaki fiyat gelişmeleri enflasyon görünümünü zorlamaya devam ediyor” dedi. Sever, aylık enflasyonun yüzde 4’ün üzerinde gerçekleşme ihtimalinin de yüksek olduğunu vurguladı.