Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yıl sonunda sunulması planlanan torba yasa ile milyonlarca çalışanın emeklilik dönemine ilişkin önemli değişikliklere gidilecek.



Bir süredir tartışmalara neden olan ve 'yüksek maaş' alan çalışanların emekli aylıklarının düşük kalmasına neden olan prime esas kazanç üst sınırı, torba yasa ile birlikte yeniden düzenlenecek.



ÇOK KAZANAN DAHA ÇOK EMEKLİ MAAŞI ALACAK



Halihazırda yürürlükte olan düzenlemede bir çalışanın maaşı ne olursa olsun, prime dayalı kazancı en fazla brüt asgari ücretin 7.5 katı olarak hesaplanmakta.







Meclis'e getirilecek değişiklikle birlikte söz konusu sınır asgari ücretin 9 katına yükseltilecek. Bir başka deyişle bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplandığında, prime esas kazancın tavanı 195 bin TL'den 234 bin TL'ye yükselecek.