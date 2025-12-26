Yılın son günlerine girilirken emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanların gündeminde tek soru var: Dilekçeyi şimdi mi vermeli, yoksa beklemeli mi?

Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı, emekli maaşının seviyesini doğrudan etkiliyor. 2025 bitmeden yapılacak başvuruların, maaş hesaplamasında daha avantajlı sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

DİLEKÇE TARİHİ MAAŞI NEDEN DEĞİŞTİRİYOR?

Emekli aylığı hesaplanırken yalnızca prim gün sayısı değil, başvurunun yapıldığı yıl da kritik rol oynuyor. Maaş hesabında kullanılan güncelleme katsayısı; enflasyon ve büyüme oranlarına göre her yıl değişiyor.

Geçmiş yıllardaki örnekler, bir yıl erken emekli olanların, bir yıl sonra başvuranlara göre daha yüksek maaşla sisteme girdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle uzmanlar, 31 Aralık 2025’e kadar verilen dilekçelerin daha avantajlı olabileceğine dikkat çekiyor.

2025 VE 2026 ARASINDA EMEKLİ OLANLAR ARASINDA FARK OLACAK MI?

Uzman değerlendirmelerine göre, 2025’te emekli olanlarla 2026’da emekli olacaklar arasında yüzde 3–4 bandında bir maaş farkı oluşması bekleniyor.

Bu oran geçmiş yıllardaki keskin düşüşlere kıyasla sınırlı olsa da, yine de emekli aylığında gerileme anlamına geliyor. Özellikle 2008 sonrası sosyal güvenlik düzenlemeleri nedeniyle, emeklilik tarihinin ötelenmesi maaş üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

BORÇLANMA YAPACAKLAR İÇİN SÜRE DARALDI

Prim günü eksik olanlar açısından da takvim büyük önem taşıyor. Yeni yılda asgari ücret artışına paralel olarak borçlanma tutarları da yüksek oranda artacak. Ayrıca isteğe bağlı primlerle ilgili yürürlüğe girecek olan düzenlemelerin, bazı borçlanma kalemlerini daha maliyetli hale getirebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, borçlanmayı 2026’ya bırakanların aynı süre için çok daha yüksek bedel ödeyebileceği uyarısında bulunuyor.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Emeklilik dilekçesi;

SGK müdürlüklerine şahsen,

Posta yoluyla,

e-Devlet üzerinden

kolaylıkla verilebiliyor. Burada kritik nokta, başvurunun 31 Aralık 2025 tarihine kadar sisteme girmiş olması. Aksi halde maaş hesabı yeni yılın katsayılarına göre yapılacak.

KİMLER EMEKLİLİĞİ ERTELEYEBİLİR?

Her çalışan için erken başvuru en doğru seçenek olmayabilir. Uzmanlara göre, yüksek ücretle çalışan ve prim tavanına yakın kazanç elde eden bazı sigortalılar için sistemde bir süre daha kalmak maaşı artırabilir.

Ancak bu durum istisna olarak değerlendiriliyor. Çoğu çalışan için emeklilik hakkı kazanılır kazanılmaz başvuru yapılmasının daha rasyonel olduğu vurgulanıyor.

BEKLEMEK Mİ, BAŞVURMAK MI DAHA MANTIKLI?

Tüm hesaplamalar birlikte ele alındığında, emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanların büyük bölümü için beklemek yerine başvuruyu geciktirmemek daha avantajlı görünüyor.

Uzmanlara göre, “Biraz daha beklerim” düşüncesi; ilerleyen yıllarda daha düşük maaş ve daha yüksek borçlanma maliyeti olarak geri dönebilir.

Bu nedenle yüksek maaşlı emeklilik hedefleyenlerin, yılın son 6 gününü dikkatle değerlendirmesi gerekiyor.