YSK Başkanı Ahmet Yener ve 5 üyenin görev süresi doldu. Danıştay 3 yeni üyeyi seçerken Yargıtay 3 üyeyi belirleyemedi. Seçimlerde yarışan 9 adaydan hiçbiri 337 olan Yargıtay mevcudunun salt çoğunluğu olan 170 oya ulaşamadı ve seçim sonuçlanmadı.

YENİ ÜYELER BELLİ

Yargıtay kontenjanından YSK’ya seçilen Başkan Yener ile üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün’ün görev süreleri doldu. Bu üyelerin yerine 3 ismin seçilmesi gerekiyor. Ancak 19 Ocak’tan bu yana yapılan seçimlerden sonuç alınamıyor.

YSK’ya Danıştay kontenjanından seçilmesi gereken yeni üyeler ise belli oldu. Görev süreleri dolan Ekrem Özübek, Ali Ürker ve Battal Öğüt’ün yerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler, 10. Daire Üyesi Yunus Sılay ve 4. Daire Üyesi Nedret Engin, YSK’nın yeni üyeleri oldu. YSK’ya Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyenin de belirlenmesi sonrası 6 yeni üye yemin ederek göreve başlayacak. YSK’nın yeni Başkan ve Başkanvekili de belli olacak.