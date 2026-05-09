Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyü kırsalında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Koyun otlattığı sırada yaşanan olayda 17 yaşındaki Muhammed Aykut yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kırsal alanda bulunan patlayıcı cismin henüz bilinmeyen nedenle infilak etmesi sonucu çevredeki kayalıklardan kopan taş parçaları Aykut’a isabet etti. Patlamanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, Muhammed Aykut’un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Patlamada sürüde bulunan 3 koyunun da telef olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri olayın yaşandığı bölgede inceleme başlatırken, patlamaya neden olan cismin türünün belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.