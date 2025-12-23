Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin Anthony Musaba'yı transfer etmek istemesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Samsunspor ile resmi bir temas kurmadığını söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Yıldırım, "Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanıp almaya çalışıyorlar diye biliyorum" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Yıldırım, Musaba'nın sözleşmesindeki maddeye dikkat çekerek, "Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalması için gerekli miktar var. Onu peşin öderlerse alırlar" ifadelerini kullandı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Devre arası transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'yı transfer listesine aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Musaba'yı özellikle istediği öğrenildi.

Musaba'nın menajerinin, Fenerbahçe ile görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldiği belirtilirken, bu gelişme transfer iddialarını daha da güçlendirdi.