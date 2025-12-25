Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızı Anthony Musaba'nın transferi için elini çabuk tuttu. Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul’a geldi, ilk görüşmede anlaşma sağlandı. Ancak transferde ilginç bir gelişme yaşandı.

Hürriyet'in haberine göre Bu transfer Fenerbahçe ile arasında gerginlik bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ı fazlasıyla kızdırdı.

Yüksel Yıldırım önceki günlerde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanarak almaya çalıştıklarını biliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından Yüksel Yıldırım’ın flaş bir hamle yapıp, Galatasaray ile iletişime geçtiği öne sürüldü.

Başkan Yıldırım’ın Sarı-Kırmızılılar’a, "Musaba ile anlaşın, serbest kalma bedelinin altında bir rakama oyuncuyu size satalım." mesajını gönderdiği iddia edildi. Galatasaray’ın bir girişimde bulunup bulunmayacağı merakla bekleniyor.

REIS DE TEPKİLİ

Samsunspor teknik direktör Thomas Reis de, Eyüpspor galibiyeti sonrası Anthony Musaba için şu ifadeleri sarf etti: "Musaba, Eyüpspor maçının kadrosunda olmamayı tercih etti. Musaba'nın son haftalardaki tavrı, bende bir hayal kırıklığı yarattı. Farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Musaba son zamanlar bize farklı davranmaya başladı. Kadroya girmek istemediğini ve antrenmanlara çıkmak istemediğini söyledi. Takındığı tavır karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Bize saygısızlık yaptı. Son haftalar performansını bilerek düşük tuttu."