Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Samunspor'u 3-2 yendi.

Maçın son bölümünde yaşanan bir pozisyonda penaltı bekleyen Karadeniz ekibinde Başkan Yüksel Yıldırım, 3-2 kaybedilen Galatasaray maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'ye bağlanan Yüksel Yıldırım, maçın hakemi Mehmet Türkmen'i hedef alarak "Bize hakem oyunu olacak, derbinin intikamını inşallah bizden almazlar dedim. Aldılar. Filler tepişirken çimler ezilir. Fenerbahçe ve Galatasaray tepişiyor, olan bize olacak dedim. Birebir aynısı oynandı. Yüksel Yıldırım bir şey söylüyorsa bütün Türkiye bana saygı duymalı." dedi.

Puanlarının çalındığını ifade eden Yıldırım "Mehmet Türkmen'e güveniyoruz dedim. Göz göre göre bizi yok ettiler. İkinci yarı benim kulaklarım tıkandı. Galatasaray seyircisi Samsunspor'u ıslıklıyor. İkinci yarı biz daha iyi oynadık. Gol yedik, uzatmalarda. Allah belasını versin, biz uzatmalarda hep gol mü yiyeceğiz? 1 puanı zorla çaldılar. Derbinin intikamı alındı. Puanımız gasp edildi." diye konuştu.

İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Daha sonra HT Spor'a da bağlanan Yüksel Yıldırım bu kez TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hedef aldı.

Yıldırım "Ne kadar cesurmuş bu hakemler. Nereden alıyorlar bu cesareti? TFF Başkanı istifa etsin çünkü dediğini yerine getiremiyor. Harcadığım tüm paralar haram olsun. TFF Başkanı 'VAR görmemezlik yapamaz' dedi. Hakem bekliyor, VAR çağırmıyor." ifadelerini kullandı.