Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, ligde gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi Ekol Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gündemi sarsan ifadeler kullanan Yıldırım Kerem Aktürkoğlu transferinde TFF'ye bildirilen 1907 TL'lik sözleşmeyi eleştirdi.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları...

'FENERBAHÇE'NİN REYTİNGİ VAR'

"Ben Türk futboluna iyi niyetle geldim. Kendi paramı harcıyorum. Hokkabazlık yaparak başkasının parasını harcamıyorum. Canım acıdığı zaman söylemek zorundayım. Fenerbahçe maçından önce niye benle röportaj yapıyorlar? Çünkü Fenerbahçe'nin reytingi var. Galatasaray maçı öncesi de gelin, Beşiktaş maçı öncesi de gelin, röportaj yapalım. Yüksel Yıldırım Fenerbahçe maçı öncesi 'mobeseye bile konuşuyor' diyorlar. Beni tüm kanallar çağırıyor, çıkmıyorum. Senenin 6-7 ayı yurt dışındayım. Futbola vakit harcayan biri değilim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor benim direkt rakibim."

'KENDİ ELİMLE KAFASINI KOPARIRIM'

"Artık mütevazı olmayacağım. Benim eğitim seviyeme çıkamamış insanlar ya anlamak istemiyor ya kötü niyetli. Ben ne dedim, insanların bazen aklıyla kalbi çelişebilir dedim. Yaptı demedim. Ali Koç da bunu kullandı, başkaları da bunu kullandı. Çocuğun yaramazlık yapıyor, tokat atıyorsun, çocuk ağlıyor, üzülüyorsun, 'niye dövdüm' diyorsun, kalbinle beynin çelişiyor. Antalyaspor'un başında Emre Hoca vardı, mütevazı durdu Fenerbahçe maçında, 'Fenerlidir şunu yaptı' mı diyeceğiz. Böyle denir mi! Ben de dürüstüm. Yalan söylemedim hiçbir zaman. Samsunspor'da 1 tane oyuncunun maç sattığını ispat edin, kendi elimle kafasını koparırım. Sözleşmesini feshedeceğim, isterse gitsin FIFA'ya şikayet etsin. Bu kadar iddialıyım, bunu hiçbir kulüp yapamaz, Yüksel Yıldırım yapar."

'OYUNCU VERMİYORLAR BİZE'

"Fenerbahçe'den oyuncu istedim, vermediler. 2-3 tane oyuncu istedik. Levent Mercan biri. Tutacağız dediler. 2 sene önce Zajc'ı istedik, vermediler. Miguel Crespo'yu istedik, vermediler. Ali Başkan'dan istedik, olmadı. Galatasaray da vermiyor. Bir tane oyuncu için ne dil döktük. Eyüp Aydın geldi ama Avrupa'ya kaydedemedik. Yazık günah o çocuğa."

"Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı verse keşke bana, oynamıyor. Kerem geldi, oynama şansı az. Böyle çok iyi oyuncular var, oynama vakti bulamıyor. Boşuna neden yabancılara para vereyim. Büyük takımlar, Anadolu takımlarına kolay kolay oyuncu vermiyorlar. Uğraşmak istemiyorlar. Anadolu'dan iyi oyuncu alıp zayıflatırlar ama oyuncu vermezler."

'FENERBAHÇE 3 İHTİMALLİ MAÇ'

"Fenerbahçe ile normal bir maç. Fenerbahçe için önemli. Bu kadar söylüyorum. Fenerbahçe benim rakibim. İyi de bir maç olacak. Bize göre 3 ihtimalli bir maç. Puan veya puanlar için çıkacağız. Eksiğimiz varmış yokmuş ilgilendirmez. Samsunspor artık her maça puanlar için çıkıyor. Galatasaray, Beşiktaş maçları için de söylüyorum, yeniliriz önemli değil. Çıkıp kapanalım, Çanakkale geçilmez oynayalım diye bir şey yok."

'ALİ KOÇ'UN ETRAFINDA ÇOK ÇAKAL VARDI'

"Ali Koç Bey'e çok üzüldüm, insan olarak seviyorum. Kulüpler Birliği'nde onu en iyi anlayanlardan biri benim. Onun da eğitim, ABD kafa yapısı, söyledikleri, ettikleri... Ali Bey'e bazı uyarılar yapmıştım, yönetimsel olarak. 'Üzülüyorum Ali' dedim 'Futbol dışında başarılı buluyor musun kendini' dedim, 'Evet' dedi. Her şeyde başarılı basketbolda, olimpiyat takımına kaç oyuncu veriyor, yüzme, boksta her şeyde başarılı. 'Basketbolda hakem eleştirdiğini görmedim, transfer yaptığını görmedim, hocayla konuştuğunu gördüm. Güzel yönetim yapmışsın, hesap soran taraftasın. Futbolda hep hesap veren taraftasın. Sen niye hesap veriyorsun, hesap soracaksın' dedim. Ali Bey'in etrafında çok çakal vardı. Bunu söylemem lazım. Menajerlerinden tut futbolla ilgili herkes akıl veriyor. Bu kadar adamı dinlersen kafan karman çorman olur.''

'1 LİRA ÇALACAK BAŞKAN DEĞİL'

''Futbolda yapamadı. Niye yapamadığını konuşmak istemiyorum. Ali Başkan çok hak etti futbolda başarıyı. Futbolda 1 lira çalacak başkan değil. Böyle temiz insanların olması lazım. Diğer başkanlara kötü demiyorum ama Ali Başkan gibi, benim gibi parasını, değerli zamanını veren insanların başarılı olması lazım. İngiltere'de Arsenal kaç yıllardır başarılı olamıyor ama hocasını tutuyor. İkincilik, üçüncülük de bir başarı. İlla şampiyonluk, olursun ama Ali Başkan'ın transferlerini görüyorsunuz, performansları görüyorsunuz, Fenerbahçe kağıt üzerinde büyük takım deniyor ama oyun ortada yok. Yıldızlarla olmuyor. En güzel örneği PSG. Neymar, Messi, Mbappe ile hiç başarı yok, hepsini gönderdiler, iyi bir hoca getirdiler, takım halinde koşan oynayan. Adamlar lig, kupa, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular. İşte bu."

'TFF'NİN SORUŞTURMA AÇMASI LAZIM'

"Haberlerde görüyorum, Kerem Aktürkoğlu'nun TFF'ye verilen sözleşmesi 1907 TL'ymiş. Üzüldüm. Ali Koç'u Kulüpler Birliği'nde tek tip kontrat için destekledim. Onaylıyorum, her şey şeffaf olsun, komisyon, menajer her şey orada olsun. Böyle söyleyip 1907 TL TFF'ye gidiyorsa, TFF'nin soruşturma açması lazım. Vergi kaçırıyorsun. Ben kendimi salak hissediyorum. Ben limitime göre harcıyorum, ben istemiyor muyum harcamak. 1965 TL yazarız, öbür taraftan abidik gubidik. Fenerbahçe ve Galatasaray buna yeltenirse, Anadolu'da para yok zaten. Süleyman Hurma yüzde yüz haklı, çıkıp adalet dedi. Nasıl yarışacağız! Maliye, TFF, Bankalar Birliği peşinde olmalı, yaptırmamalı. Göz göre göre yapıyorsun. 1907 TL diye kontrat olur mu! Galatasaray da 1905 TL yaptı geçmişte. Daha sezon sonunda tek tip sözleşme dedik. Nasıl oldu? Bir firma üstleniyor. Diyecek lafım yok. Türk futbolunda hiçbir şey düzelmez, çünkü konuştuğumuz başka yaptığımız başka."

'ALIN TERİMİZİ ÇALIYORLAR!'

''Bu şirket o parayı nereden ödeyecek? Maliye soracak 'Çalışıyor, ne yapıyor burada' diyecek. Vergisini, sigortasını ödüyorsun, adam Fenerbahçe'de top oynuyor. Kargalar güler buna. Fenerbahçe'ye yakışmadı. Galatasaray da bunu yaptıysa ona da yakışmadı. Dürüst olsunlar. İkisinden biri şampiyon olacak zaten. Bizim olma şansımız yok gibi, az. Arada bir yanlışlıkla bizden biri Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir şampiyon oluyor. Bu harcamalarla siz şampiyonluğu konuşamazsınız. Bunlar başka boyuta gitti. Yolsuzluk, hırsızlık, alın terimizi çalıyorlar. Karşımızdaki adam 1905 TL para ödüyor. Ben şok oldum bunu görünce. Kulüpler Birliği'ndeki ilk toplantıda dile getireceğim. Bunlar olursa Kulüpler Birliği'nde olmam.''

Tek tip kontratı isteyen Fenerbahçe ve Ali Koç'tu. İlk destekleyen bendim. Görünce 'eyvah, ne olmuş' dedim."