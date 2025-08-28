Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Panathinaikos ile 0-0 berabere kalmalarının ardından, maç sonu basına açıklamalarda bulundu. UEFA Konferans Ligi’nde ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Yüksel Yıldırım, “Bu gece zor bir gece olacağını biliyorduk. Zorlu bir mücadeleden çıktık, turu geçmeyi çok istedik. Takım çok güzel mücadele etti. Maç 0-0 bitti ama sadece skora bakıp değerlendirmemek lazım. Panathinaikos cephesi beraberliğe sevinç yaşadı, bu da aslında ortaya koyduğumuz mücadelenin değerini gösteriyor” diye konuştu.

Karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulunan Yüksel Yıldırım, “Maçın başında Emre’nin kaleciyle karşı karşıya kaçırdığı pozisyon, ardından Musaba’nın tehlikeli atakları vardı. Futbol şansı bugün bizden yana değildi ama sahada her şeyini ortaya koyan takımımızla gurur duyuyorum. Musaba bu sezon ilk maçına çıktı, temposunu bulduğunda çok daha fazlasını yapacaktır. Holse sakatlıktan döndü, ikinci yarıda oyuna girdi ve elinden geleni yaptı. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yaptık, sadece golü bulamadık. Panathinaikos kapanan bir takım, Shakhtar Donetsk karşısında da iki maçta gol yememişlerdi. Biz de zorladık, denedik ama olmadı. Taraftarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam 25 bine yakın Samsunsporlu stadyumdaydı. 90 dakika boyunca hiç susmadan, aslanlar gibi destek verdiler. O sesin Yunanistan’a kadar gittiğine inanıyorum. Bu destek bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

"YABANCI BİR KANAT İLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTIK"

Transfer çalışmaları ve Süper Ligde karşılaşacakları Trabzonspor maçı hakkında konuşan Yıldırım, “Transfer konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Muja’yı kiralık olarak Belçika’ya gönderdik. Yerine yabancı bir kanat oyuncusuyla görüşüyoruz, büyük ölçüde anlaştık. Ayrıca bir forvet transferi için de girişimlerimiz var. Yerli olarak da Eyüp Aydın konusunda temaslarımız devam ediyor. Bu transferleri tamamladıktan sonra kadromuzun daha da güçleneceğini düşünüyorum. Pazar günü Trabzonspor ile oynayacağımız maç çok zorlu olacak. Ancak biz her zaman söylediğim gibi sahaya korkmadan çıkan, savaşan ve aynı zamanda futboluyla keyif veren bir takım olmak istiyoruz. Daha ikinci Avrupa maçımızı oynadık, bu takımın birlikte zamana ihtiyacı var. Ama ben bugünkü oyundan ve oyuncularımın gösterdiği karakterden dolayı çok mutluyum. Samsunspor yoluna emin adımlarla devam edecek” dedi.