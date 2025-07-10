Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı takımın transfer görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Son olarak bonservisi Braga’da bulunan defans oyuncusu Joe Mendes transferini açıklayan Yüksel Yıldırım, İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday’de forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba ile her konuda anlaştıklarını söyledi. 2024-2025 sezonunda toplam 29 müsabakaya çıkan Musaba, bu maçlarda 3 gol ve 6 asist başarısı gösterdi.

'CUMARTESİ İMZA ATIYORUZ'

Her konuda anlaşılan Anthony Musaba’nın transfer süreci hakkında bilgi veren Yıldırım, “Anthony Musaba çok teknik bir futbolcu. Böyle bir oyuncu ile anlaştığımız için çok mutluyuz. Yarın sağlık kontrolünden geçecek. Cumartesi günü ise birlikte sözleşme imzalayacağız. Sonra oyuncumuz Samsun’a doğru yola çıkacak” diye konuştu.