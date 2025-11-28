Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. ABD tarafındaki gelişmeler ve jeopolitik riskler gümüş fiyatlarında yükselişi meydana getirdi. ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.
GRAM GÜMÜŞ REKOR TAZELEDİ
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, gümüş fiyatları yeni günde yönünü yukarı çevirdi. Ons gümüşte görülen yukarı yönlü seyir ve dolar/TL kurundaki sınırlı yükselişin etkisiyle, gram gümüş 74,63 seviyesine yükselerek rekor tazeledi. Gram gümüş saat 16.07'de 73,51 dolar seviyesinde bulunuyor.
ONS GÜMÜŞTE YÖN YUKARI
Gümüş fiyatları yeni günde yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Ons gümüş haftanın son işlem gününde akşam seansına doğru 16.07'de 53,92 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.