Küresel piyasalar güne sert hareketlenmelerle başladı. Fed'in faiz indirimi beklentileri ve ABD-Çin tarafında tansiyonun yeniden yükselmesi yatırımcıları altına yöneltti. Dün ABD tarafında Fed Başkanı Powell'ın açıklaması takip edildi. Powell, "Elimizdeki verilere dayanarak, istihdam ve enflasyon görünümünün dört hafta önceki eylül toplantımızdan bu yana çok fazla değişmediğini söylemek doğru olur. Ancak, hükümetin kapanmasından önce elde edilen veriler, ekonomik faaliyetlerin büyümesinin beklenenden biraz daha sağlam bir seyir izleyebileceğini gösteriyor." diye konuştu.

Powell, hükümetin kapanması bir süre daha devam ederse, verileri, özellikle de ekim ayı verilerini kaçırmaya başlayacaklarını belirterek, bu durumun daha da zorlaşabileceğini söyledi.

10 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, bir süredir devam eden sert yükselişlere rağmen altının hala “mantıklı bir yatırım” olabileceğini söyledi. Dimon, altın fiyatlarının kolayca 5 bin hatta 10 bin dolara çıkabileceğini belirtti.

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, küresel piyasalardaki belirsizliklerin yatırımcı davranışlarını yeniden şekillendirdiğini söyleyerek, altının cazibesinin son dönemde tekrardan arttığını söyledi. Dimon’a göre, mevcut ekonomik koşullarda altın tutmak artık “yarı-rasyonel” bir tercih konumuna geldi.

HALA MANTIKLI BİR YATIRIM

Dimon, son haftalarda yaşanan sert yükselişlere rağmen altının hala “mantıklı bir yatırım” olabileceğini söyledi. “Altın yatırımcısı değilim, çünkü altını tutmanın yaklaşık yüzde 4 maliyeti var. Ancak bu tür belirsizlik dönemlerinde altın fiyatı kolayca 5 bin hatta 10 bin dolara çıkabilir” diyen Dimon, portföylerde sınırlı da olsa altına yer vermenin makul bir adım olabileceğini dile getirdi.

" HER Ş EY İ N PAHALI OLDU Ğ U D Ö NEMDEY İ Z"

JPMorgan CEO’su aynı zamanda varlık fiyatlarının genel olarak aşırı değerlendiği uyarısında bulundu.

“Değerlemelere baktığınızda, neredeyse her şeyin pahalı olduğu bir dönemdeyiz. Bu da yatırımcıların risk yönetiminde daha temkinli olmalarını gerektiriyor” şeklinde konuştu.

BEL İ RS İ ZL İ K ALTINA Y Ö NLEND İ R İ YOR

Dimon yaptığı açıklamada, küresel ekonomide faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler ve doların zayıflaması gibi unsurların altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdığı bir sürece geldi.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın bugün sabah seansında 4 bin 192 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı.

GRAM ALTIN REKORA DOYMUYOR

Ons altında görülen rekor ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın resmi rakamlarda 5 bin 639 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü.

Kapalı Çarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalı Çarşı'da 5 bin 816 liradan satılıyor. İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları...

