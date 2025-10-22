Diyet listelerinin ve sabah kahvaltılarının vazgeçilmez "sağlıklı" besinleri arasında yer alan tam buğday unu ve yulaf konusunda uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor. Eğer bu iki ürünü sıklıkla tüketiyorsanız, bir kez daha düşünmenizde fayda var.

Uzmanlara göre, bu ürünleri düzenli olarak tüketen kişilerde cilt elastikiyetinin bozulduğu gözlemlendi üstelik sadece bununla da sınırlı değil.

YULAFIN İÇERİSİNDEKİ MADDE YAŞLANDIRIYOR

2024 Kozmetik Dermatoloji Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, günlük yulaf ezmesi tüketiminin cildin elastik yapısını %40 oranında azalttığı belirlendi.

Bilim insanları, yulafın içeriğinde bulunan fitik asidin, çinko ve kolajeni bağlayarak cilt yaşlanma sürecini hızlandırdığını açıkladı. Bu durum, göz altı torbalarının oluşumuna da neden olabiliyor.

FERMENTE EDİP TÜKETİN

Uzmanlar, yulafın zararlarını azaltmak için fermente edilmesini öneriyor. Yulafın özellikle kefirle bir gece bekletilmesi veya C vitamini açısından zengin meyvelerle birlikte tüketilmesi, içeriğindeki fitik asidin etkisini azaltıyor. Böylece, cildi yaşlandıran fitatlar nötralize edilerek cildin daha genç kalması sağlanabiliyor.

Araştırmalarda, fermente yulaf tüketen kişilerde göz altı morluklarının azaldığı ve cilt yapısının daha pürüzsüz hale geldiği de tespit edildi.

Cilt sağlığını korumak isteyenler için uzmanların önerisi ise yulaf yerine karabuğday gibi alternatif tahıllara yönelmek.

KARABUĞDAY ÖNERİLİYOR

Skin Pharmacology and Physiology (2023) dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, karabuğday tüketen bireylerde cilt nem oranında %30 artış gözlemlendi.

Karabuğdayın içeriğinde bulunan rutin maddesi, kılcal damarları güçlendiriyor, ciltte kızarıklık ve kuperoz (kılcal damar genişlemesi) oluşumunu önlüyor.

UZMANLAR ÖNERİYOR

Beslenme uzmanı Camilla Gray, tam tahıllı ve yavaş pişirilen besinlerin tercih edilmesini tavsiye ediyor. Bu tür besinler, fitik asidi parçalayan doğal enzimler içeriyor.

Ayrıca, tüketim sırasında içerisine şeker eklemek yerine tarçın kullanmak, hem kan şekerini dengelemeye hem de tatlı ihtiyacını doğal yoldan gidermeye yardımcı olur.