CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruk atan Selçuk Tengioğlu, yargılandığı mahkemede dün sadece 1 yıl hapse mahkum edildi ve 5 ay yattıktan sonra tahliye edildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin ardından saldırıyı gerçekleştiren Tengioğlu’nu yargılayan İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın 4’üncü duruşmasında kararını açıkladı.

146 GÜN SONRA ÖZGÜR

Mahkeme, Tengioğlu’nun 12 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. 146 gündür cezaevinde bulunan Tengioğlu’nun tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Duruşmada savcı da Tengioğlu’nun “Kasten basit yaralama” suçundan mahkum edilmesini talep etti.

Tam 5 ay bile dolmadan 146 günde çıkan Selçuk Tengioğlu, 2004 yılında iki çocuğunu öldürmekten mahkum olmuş, 2020 yılında tahliye edilmişti. Davada Tengioğlu’nun Özel’e saldırısının arkasında bir organizasyon olup olmadığı araştırılmadı.

TWİT ATANA 9 YIL

Planlayarak ve kasıtlı olarak ülkenin Ana Muhalefet liderine saldıran sabıkalı 5 ay yatıp çıkarken, akla sadece tweet attıkları için uzun yıllara mahkum edilenler geldi.

Bunların başında, CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geliyor. Kaftancıoğlu hakkında, 6-7 yıl önce attığı bazı tweetler için dava açıldı, beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası verildi. Dava istinafa taşındı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi cezayı 4 yıl 11 ay 20 güne indirdi. Sosyal medya fenomeni Pucca Pınar Karagöz’ü sosyal medya paylaşımı nedeniyle 5 yıl 10 aya mahkum oldu.

Van’da yaşayan Burhan Borak’a da paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ diye 12 yıl üç ay ceza verildi.

Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in ölümüne ilişkin atılan tweet nedeniyle yargılanan gazeteci Oğuz Güven’e 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kılıçdaroğlu’na saldıran inek hırsızı da hiç yatmadı

CHP eski lideri Kılıçdaroğlıu Nisan 2019’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde çok sayıda kişinin saldırısına uğradı ve linç edilmek istendi. İnek hırsızlığından sabıkalı Osman Sarıgün de CHP liderine yumruk attı. Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yargılama sonucu da ‘’Kamu görevlisine hakaret, yaralama ve suç işlemeye tahrik” suçundan toplam 60 ay hapis cezası verildi. Bu davada toplam 66 sanık da yargılandı ve 7 ay aile 5 yıl arasında hapis cezaları aldı. Ancak cezaların açıklaması ertelendi ve sanıklardan hiçbiri cezaevine girmedi.

Kılıçdaroğlu, 8 Nisan 2104’de de TBMM kulisinde Orhan Ö. adlı kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı, saldırgan serbest bırakıldı, 2.5 yıl hapse mahkum edildi, ceza ertelendi.

2016’da ise Artvin Şavşat’ta Kılıçdaroğlu’nun konvoyu terörist saldırısına uğradı. Jandarma Fatih Çaybaşı şehit oldu. Hesap sorulmadı.