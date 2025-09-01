MLS Lig Kupası finalinde Seattle Sounders ile Inter Miami'nin karşı karşıya geldiği maça olaylar damga vurdu.

Inter Miami'nin rakibine 3-0 yenilmesinin ardından Luis Suarez ve Sergio Busquets'in hareketleri olay oldu.

YUMRUKLAR KONUŞTU

Maçın bitiş düdüğünden saniyeler sonra Suarez ve diğer Inter Miami oyuncuları arbede çıkardı. Sergio Busquets, Seattle'ın Meksikalı oyuncusu Obed Vargas'a yumruk atarken, Tomas Aviles ise Jackson Ragen'a yumrukla saldırdı.

Daha önce ırkçılık ve rakip ısırma gibi olayların içinde yer alan Luis Suarez, Seattle Sounders'ın bir çalışanının yüzüne tükürdü. Görevlinin Sounders güvenlik direktörü Gene Ramirez olduğu ortaya çıktı.

Takımın Arjantinli yıldızı Lionel Messi olaylara dahil olmadı.

Olayların ardından Suarez ve Vargas el sıkışsa da Suarez'in MLS yönetimi tarafından ağır bir ceza alması bekleniyor. Hareketli sohbetler sırasında Uruguaylı yıldız, Yeimar Gómez de dahil olmak üzere diğer Seattle oyuncularına da sarıldı.