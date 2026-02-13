Kabine değişiminin ardından bakanların yemini sırasında Meclis'te yaşanan yumruklu saldırı gündeme otururken Ankara kulisleri ikiye bölündü. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'li Mahmut Tanal'a yumruk atan AKP'li Osman Gökçek'e sahip mi çıktı yoksa kızdı mı?

AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek’e yönelik CHP’li vekillerin protestolarını “milli iradeye karşı edepsizlik” olarak nitelendirdi.

Toplantıda Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin kısa birer konuşmayla teşekkür ettiği Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i hedef alarak, şunları söyledi:

“Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür. Anayasal bir hak yeminler yapıldı mı yapıldı. İş bitti mi bitti. Ne oldu. Ya rahat dursanız da güzel güzel bu yeminler yapılsaydı olmaz mıydı. Bunlarda demokratik anlayış yok. Bunların iliklerine kadar sinmiş. Dün olduğu gibi gelecekte de gazi meclisin mabetine yönelik mütecaviz eylemlere yönelik dimdik duracağımız bilinsin."

ERDOĞAN OSMAN GÖKÇEK DESTEK Mİ VERDİ?

Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu, Erdoğan'ın kendi partisinden bazı vekillere de kızgın olduğu kulisini aktardı. Mutlu, "Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefete yönelik sert ifadeler kullanmış olabilir; ancak kendi partisinden, başkentin milletvekili Osman Gökçek’in ve diğer bazı milletvekillerinin bu hareketlerinden de rahatsız." dedi.

AKP çevreleri ve Osman Gökçek ise Erdoğan'ın Gökçek'e sahip çıktığını belirtti.

Osman Gökçek, sosyal medya hesabından Erdoğan'la tokalaştığı fotoğrafı "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında bir araya geldik" notuyla paylaştı.