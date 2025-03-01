Çok yönlü ve besin değerleri bakımından zengin bir gıda olan yumurta, diğer tüm besinler gibi hem satın alma aşamasında hem de saklama aşamasında dikkat gerektirir.

Satın alındıktan sonra günlerce kilerde saklanmasının zararı olmadığına inananlarla, daha iyi ve etkili muhafaza için hemen buzdolabına konulmasını önerenler arasında, henüz net bir çözüm bulunmayan bir tartışma devam ediyor.

İkincisi, şüphesiz etkili bir tercihtir. Yumurta aslında steril bir gıda değildir ve düşük maliyeti nedeniyle marketlerde en çok satın alınan gıdaların başında gelir. Ancak, olası bakteri üremesini kontrol altında tutup kalitesini ve besin değerlerini bozulmadan koruyabilmesi için soğuk, belirleyici bir unsurdur.

Yumurta nasıl saklanır?

Yumurtaları buzdolabında saklarken, satın alındıkları plastik veya karton kutuda muhafaza etmek her zaman iyi bir fikirdir. Eğer bu ambalajlara sahip değilseniz, buzdolabı raflarında yumurtalar ile diğer gıdalar arasında mümkün olduğunca fazla mesafe bırakarak, olası bulaşmaları önleyecek başka kaplar kullanabilirsiniz.

Ancak yumurtaların daha iyi saklanabilmesi için alınması gereken bir önlem daha vardır: yumurtaların konumu. Aslında, satış paketine konulan yumurtaların sivri kısımlarının aşağıya bakmasına dikkat edilmesi daha iyidir.

Bunun nedeni, yumurtanın en geniş ve yuvarlak olan ucunda, iç zar ile dış kabuk arasında bir hava hücresinin bulunmasıdır. Buzdolabında bekletildiğinde bu hava hücresi giderek büyür; bu nedenle, yumurtanın aniden kırılmasını önlemek ve mümkün olduğunca uzun süre taze kalmasını sağlamak için sivri uç kısmının aşağıya bakması daha uygundur.

Son olarak, yumurtaları buzdolabına koyduğunuz kaplara özen gösterin. Bir kez çıkarıldıktan sonra kabukta bulunan bakteri mikroorganizmaları ve kalıntılar nedeniyle kontamine olma ihtimali olduğundan, kapların tekrar kullanılmaması en iyisidir.