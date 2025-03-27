Yunanistan’ın Başkenti Atina’da 25 Mart tarihinde düzenlenen geçit törenine katılan Deniz Harp Okulu (NAO) astsubaylarına disiplin cezası verileceği iddia edildi. Milli Savunma Bakanlığı da "TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz" açıklamasını yaptı.

Atina’da 25 Mart tarihinde düzenlenen geçit törenine katılan Deniz Harp Okulu (NAO) astsubaylarına disiplin cezası verileceği iddia edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den de konuya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz"

Hakaret skandalının duyulmasının ardından Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Yunan makamlarından konuya ilişkin açıklama talep ettiklerini bu davranışın kabul edilemez olduğu ve Türk Yunan ilişkilerine zarar vereceği belirtilmişti.