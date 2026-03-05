ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş altıncı gününe girerken, bölgedeki birçok ülkeye füze yağdıran İran, İHA'lar ile Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerini de hedef almıştı.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik saldırıların ardından Yunanistan, GKRY'den gelecek tüm yardım taleplerine karşılık verileceğini belirtmiş ve bölgeye iki F-16 ile iki fırkateyn gönderildiğini duyurmuştu.

YUNAN BAKANDAN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT



Yaşanan gelişmeler hakkında Yunanistan'da bir televizyon kanalına konuk olan Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler kullandı:

Dendias, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Türk askerlerini 'işgalci' olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:



''Türkiye'nin işgal altındaki Kuzey Kıbrıs topraklarında çok büyük askeri kuvveti var. Orada şu anda 40 binin üzerinde asker bulunuyor. Belki de bu yaşananlar onları adadan geri çekmek için iyi bir fırsat olabilir..."





