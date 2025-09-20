Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye ve İsrail arasındaki stratejik çıkar çatışmasına dikkat çekti.

Georgiadis, Kudüs'ün Yahudilere ait olduğunu iddia etti ve İsrail'i Yunanistan'ın en önemli stratejik müttefiki olarak tanımladı.

Georgiadis, “Gerçekten Kudüs Yahudiler tarafından kuruldu ve kutsal mekanları onlara ait. Bu nedenle İsrail, bölgede temel müttefikimizdir; Türkiye ise rakibimiz. Eğer biz şimdi İsrail’in zor zamanında yanında olursak, gelecekte ihtiyaç duyduğumuz her alanda avantaj elde edebiliriz” dedi.