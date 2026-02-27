‘BU KAPI YAKIŞMIYOR’

Miçotakis, “Gerçek şu ki, sınır kapısının mevcut görüntüsü bize yakışmıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yunanistan’ın Türkiye’ye açılan giriş-çıkış noktasının hak ettiği seviyeye ulaşacak” diye konuştu.

Miçotakis, sınır kapısı ile birlikte Bahçeköy Köprüsü’ndeki askeri karakolu da ziyaret ederek subaylarla görüştü.

2020 yılı mart ayında, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan göç krizini hatırlatan Başbakan, “O dönemde Yunanistan’ın sınırı koruma biçiminden gurur duydum. Avrupa’nın sınır güvenliğine bakışı da o tarihten sonra önemli ölçüde değişti” dedi.