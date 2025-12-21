Türkiye’nin Güney Kafkasya’dan Afrika’nın boynuzuna, Hint Okyanusu’ndan Balkanlar’a uzanan genişleme stratejisi, Yunan basınında dikkat çekici bir dosya ile ele alındı.

Türk savunma sanayiinin “ihraç gücü” ve derin deniz sondaj filosunun “diplomatik bir silah” olarak kullanıldığını belirten analizler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirlediği üç kritik bölgenin (Zengezur, Pakistan ve Somali) Avrupa’nın enerji güvenliği üzerinde belirleyici olacağına işaret ediyor.

Basında çıkan analizlerde, Ankara’nın küresel ticaret ve enerji yollarını kontrol eden “kilit bir oyuncu” haline geldiği vurgulanıyor.