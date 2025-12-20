Yunanistan’ın önde gelen analiz platformlarından SL Press, Türkiye’nin son yıllarda Afrika kıtasında kurduğu stratejik ilişkileri mercek altına alan bir rapor yayımladı. Raporda, Ankara’nın Afrika genelinde oluşturduğu derin ve çok boyutlu bağlar “Atina’nın kör noktası” olarak nitelendirildi.

Yunan basınında geniş yankı uyandıran analizde, Atina yönetiminin Libya ve Doğu Akdeniz’e odaklandığı bir dönemde, Türkiye’nin Afrika’nın kuzeyinden batısına ve doğusuna uzanan geniş bir coğrafyada etkili bir nüfuz alanı inşa ettiği vurgulandı. Ankara’nın kıta genelinde kurduğu bu yapının, Yunanistan’da endişeyle takip edildiği belirtildi.

“Fransızlar gidiyor, Türkler geliyor” başlığıyla sunulan değerlendirmede, Türkiye’nin 21. yüzyılın başından bu yana yürüttüğü sistemli diplomatik hamlelerin, zamanla askeri ve ekonomik ortaklıklara dönüştüğü ifade edildi.

"ANKARA OYUN KURUCU HALE GELDİ"

Analize göre Türkiye, Afrika ülkeleriyle askeri eğitim, terörle mücadele, istihbarat paylaşımı ve özel güvenlik alanlarında kurumsal iş birlikleri geliştirdi. Bu süreçte Ankara’nın bölgede yalnızca bir dış aktör değil, “oyun kurucu bir güç” haline geldiği değerlendirmesi yapıldı.

SAHEL VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Raporda, Fransa’nın Sahel bölgesinden çekilmesiyle oluşan güvenlik boşluğunun Türkiye tarafından hızla doldurulduğuna dikkat çekildi. Somali’de bulunan TURKSOM Askeri Eğitim Üssü’nün, Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri tesisi olduğu hatırlatıldı.

Türk donanmasının Somali açıklarında devriye faaliyetlerine başlamasının ise bölgesel aktörlere “net bir mesaj” olarak değerlendirildiği aktarıldı.

İsrailli analistlerin görüşlerine de yer verilen haberde, Türkiye’nin Somali’de kurduğu yapının Avrupa tarafından yönlendirilemediği, Ankara’nın bu alanda bağımsız hareket ettiği ifade edildi.

RAPORDA ATİNA YÖNETİMİ ELEŞTİRİLDİ

Raporun sonuç bölümünde ise Atina yönetimine yönelik eleştirel bir değerlendirme yer aldı. Analizde, “Atina Libya’ya odaklanmışken, Ankara Afrika sahasında çoktan ilerleme kaydetti. Türkiye hızlanıyor, Yunanistan ise gelişmeleri izlemekle yetiniyor” ifadelerine yer verildi.