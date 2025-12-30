Yunan kickboksçu Yiannis Tsoukalas ile Sırp dövüşçü Vahid Kitsara arasında, Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde düzenlenen kick boks maçı, aniden meydan muharebesine dönüştü.

Tsoukalas'ın Sırp rakibini nakavtla yenmesinden kısa bir süre sonra, yoğun tezahüratlar eşliğinde bir grup kişi ringe girerek Tsoukalas'a saldırdı. Yunan izleyeciler de bu olay üzerine ringe hücum etti.

Aniden onlarca kişi ringde birbirine girdi. Yumruklar, tekmeler, sandalyaler havada uçuştu. Yerde kalan Yunan boksör ise kendini korumaya çalıştı.

ERT'ye göre, Yunan sporcu Belgrad'daki bir hastaneye kaldırıldı. Boksör, muayeneden sonra taburcu edildi ve Yunanistan'a döndü.