Edirne’deki İpsala Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kipi Gümrük Kapısı, akşam saatlerinde eylem yapan Yunanistanlı çiftçiler tarafından tamamen kapatıldı. Traktörleriyle yolu trafiğe kapatan çiftçiler, iki ülke arasındaki geçişleri durdurdu.

SINIRDA GEÇİŞLER DURDU

Yetkililer, saat 19.00’dan bu yana İpsala–Kipi hattından hiçbir aracın geçiş yapamadığını bildirdi. Hem Türkiye’den Yunanistan’a gitmek isteyen vatandaşlar ve ticari araçlar, hem de Yunanistan’dan Türkiye’ye dönmek isteyenler sınırda beklemek zorunda kaldı. Sınır hattında uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücüler, yoğunluk nedeniyle Pazarkule–Kastanies ve diğer alternatif sınır kapılarına yönlendiriliyor. Ancak Yunanistan genelinde farklı noktalarda da benzer protestoların devam etmesi, bu güzergâhlarda da aksamaların yaşanabileceği uyarısını beraberinde getiriyor.

Çiftçiler; akaryakıt desteği, vergi indirimi, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve tarım ürünlerindeki alım fiyatlarının artırılması taleplerinde ısrarcı. Eylemin ne zaman sona ereceğine ilişkin Yunan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.