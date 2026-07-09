Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında yaşadığı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Konuyla ilgili olarak Yunanistan Hava Kuvvetleri tarafından resmi bir açıklama yayımlandı.
Yazılı açıklamada, yerel saatle 13.45 sularında eğitim uçuşu icra eden F-16 tipi savaş uçağında bir arıza meydana geldiği aktarıldı. Yaşanan sorun üzerine pilotun, İyon Denizi'nde yer alan Zakinthos Adası'ndaki havaalanına uçağı zorunlu olarak indirdiği ifade edildi. Gerçekleşen inişin ardından pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan, Yunanistan Devlet Televizyonu ERT tarafından aktarılan haberde olayın detaylarına ilişkin farklı bir bilgi yer aldı. ERT'nin haberinde, pilotun uçakta yangın çıkması üzerine acil iniş kararı aldığı ve uçağı adadaki havaalanına yönlendirdiği belirtildi. Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldığı öğrenildi.