Yunanistan'ın ünlü gazetecisi ve Instagram fenomeni Tasos Dusis Batı Trakya’dan sonra Ege Denizi’ndeki Mikonos, Santorini, Paros, Tilos turistik adalarında Türk vatandaşlarının emlak almalarına dikkat çekti, yaptığı yayında hükümetin Türklere yönelik emlak satışında bir önlem alması gerektiğini duyurdu.

'BİZİ BEŞ KURUŞA SATIN ALIYORLAR'

Yunan medya patronu Dusis, sosyal medya hesabında “Her yerde Türkler, biz satıyoruz ve bizi beş kuruşa satın alıyorlar!” paylaşımında bulundu.

'GOLDEN VİSA (ALTIN VİZE) YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLSİN'

Dusis, sosyal medyadaki kapsamlı bir paylaşımında, Yunanistan’daki mülklerin Türkler ve diğer yabancılar tarafından satın alınmasıyla ilgili derin endişelerini dile getirdi.

Bu durumu bir “varlıkların satışı” olarak nitelendiren Dusis, hükümetin Golden Visa politikasını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

'ADALARA AKIN AKIN GELİP SATIN ALIYORLAR'

Dusis açıklamasında “Her Yerde Türkler, satıyoruz ve bizi beş kuruşa satın alıyorlar! Şunu bir kez ve herkes için açıklığa kavuşturalım. ‘Komşularımızla’ hiçbir sorunum yok ve kesinlikle kendimi ‘Türk karşıtı ’ olarak görmüyorum.

Ama Yunan hükümetine bir soru sormak istiyorum. Türkler her şeyi satın alıyor. Atina’da neyse. Ama burada Samos, Dedeağaç, Sakız Adası’nda herkesi ve her şeyi satın aldıklarından bahsediyoruz. Şimdi de Mikonos, Paros, Tilos, Santorini’nun bulunduğu Kiklad Adaları’nda da yoğun bir şekilde satın almaya başladılar. Yani bir yerde dur demeliyiz. Atina ve Selanik’te Türk mafyasının yaptıkları kaos ortamını bizzat yaşadık.

'ÜLKEDE FUTBOL TAKIMI BİLE SATIN ALDILAR'

Ülkeye iltica statüsüyle geldiler ve uyuşturucu ve silah ticaretinden, neredeyse bir futbol takımı satın almaya kadar geldiler. Peki bu bize ders olmadı mı? Yani “Golden Visa” (Altın Vize) ile ülkeyi herkese, hiçbir sınırlama olmaksızın mı açıyoruz?

Sonuç olarak, şunu daha basitçe söyleyeyim. Ben bir Yunan vatandaşı olarak, Türkiye’ye gidip öylece kendi adıma bir mülk satın alabilir miyim? Sadece soruyorum, bilmiyorum. Golden Visa şimdi herkese, sadece Türklere değil, herkese kaldırılmalı.

'KUZEY YUNANİSTAN’DA TAM BİR CURCUNA YAŞANIYOR'

Bulgarlar (onlar vizeye ihtiyaç duymuyorlar) ve tüm Balkanlar’dan gelenler gelip Halkidiki ve başka yerlerde evler satın alıyor, sonra da sosyal medya üzerinden hemşehrilerine kiralıyorlar ve tüm Kuzey Yunanistan’da tam bir curcuna yaşanıyor.

(Halkidiki’de Balkanlardan gelen hödük turistlerin yaptıkları rezillikler hakkında başka bir yazı yazacağım.) Golden Visa ülkeyi satıyor ve fiyatları artırıyor. Yabancılara, özellikle de Türklere yapılan kontrolsüz açık mülk satışları, daha ağır bir şey söylememek için bir kriz anında bize sorun yaratacaktır.

Son olarak, bizimkileri de söyleyelim. Siz, oradaki sınırdakiler. Ey yurttaşlar, her hükümetin ne halt ettiğine bakılmaksızın ne kadar para verirlerse versinler varlıklarınızı Türklere satmayı bırakın. Ey kardeşler, yeter. Onlar, Yunan halkının kanıyla koruduğu dedelerinizin evleri. Siz nasıl oluyor da ‘karşı taraftakilere’ beş kuruşa satmaya gönlünüz razı oluyor?

'PARANIN VATANI OLMAZ'

Aynı şekilde Kuzey Yunanistan’daki kardeşlerime de sesleniyorum. Paranın vatanı olmadığını biliyorum, ama Üsküplülere, Rumenlere, Bulgarlara vb. satmak bir yerde yeter artık. Varlıklarınızı bir lokma ekmek için vermeyin. Evlerinizde siz çalışın. Airbnb’den siz kar edin. Neden tüm komşularımızı, iyi ya da ‘kötü’, zengin edelim?”