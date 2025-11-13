Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olduğunu duyurmuştu. 20 şehidimizin naaşı Ankara'ya getirilirken Yunan Hava Kuvvetleri skandal bir paylaşıma imza atarak "Günün fotoğrafı" ifadeleriyle C-130 nakliye uçaklarının bir fotoğrafını paylaştı.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağı Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğunu duyurdu. C-130 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimizin naaşı bugün akşam saatlerin Ankara’ya getirildi.

SKANDAL PAYLAŞIM!

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olmasının ardından resmi Yunan Hava Kuvvetleri hesabı skandal bir paylaşıma imza attı.

Yunan Hava Kuvvetleri'nin X hesabından yapılan paylaşımda "Günün fotoğrafı" ifadeleriyle ile C-130 nakliye uçaklarının bir fotoğrafları paylaşıldı.

Yunan Hava Kuvvetleri'nin skandal paylaşımına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.