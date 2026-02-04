YYunanistan'ın Kerpe Adası yakınlarında hava tatbikatı düzenledi. Yunan jetleri havalanırken, tatbikatın Ege denizindeki silahsız bölgeyi ihlal etmesinden dolayı Ankara, tatbikat bölgesinde NOTAM yayınladı.

A0385/26 numaralı NOTAM bildirisi, Kerpe adasını kapsayan ve silahsızlandırılmış bölgeyi ihlal eden bir bölgede yapılan tatbikata karşı yayınlandı.

Ankara, 1947 Paris Barış Antlaşması dahil olmak üzere uluslararası anlaşmalara dayanarak bu bölgede tatbikat yapılamayacağını vurguladı.

Yunanistan, Ankara'nın itirazına A0253/26 numaralı karşı NOTAM ile yanıt vererek söz konusu coğrafi alanda bildiri yayımlama yetkisinin tamamen kendisine ait olduğunu iddia etti.

Atina yönetimi, ICAO kuralları çerçevesinde bölgedeki sorumluluğun Yunan Sivil Havacılık Otoritesi'nde olduğunu ve askeri tatbikat yapma hakkının saklı kaldığını öne sürdü.

Bu diplomatik gerilim yaşanırken Ege'nin güneydoğusunda bir Türk insansız hava araçları bölgede devriye gezdi. Yunan makamlar, İHA'ların Yunan hava sahasını ihlal ettiğini söyledi.

Sahadaki bu hareketlilik, Başbakan Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeden önce yaşandı.