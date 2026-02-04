Pazartesi akşamı Landstuhl yakınlarında seyir halindeki bir bölgesel ekspres trende gerçekleşen olayda, bilet ibraz edemeyen bir yolcunun saldırısına uğrayan demir yolu çalışanı, kaldırıldığı hastanede Çarşamba sabahı hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Serkan C.'nin iki çocuk babası olduğu ve çocuklarına tek başına baktığı öğrenildi.

BİLET SORGUYLA BAŞLAYAN ÖLÜMCÜL SALDIRI

welt.de'in haberine göre, soruşturma makamlarından edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki şüpheli, geçerli bir bilet ibraz edemeyince trenin Landstuhl istasyonundan ayrıldığı sırada Serkan C.'ye saldırdı. Şüphelinin kondüktörün başına defalarca yumruk attığı belirtilirken, olayda herhangi bir silahın kullanılmadığı bildirildi.

Saldırının ardından diğer yolcular ilk yardımda bulunarak durumu polise bildirdi. Olay yerinde kalbi duran ve suni teneffüsle hayata döndürülen talihsiz görevli, yaklaşık 24 saat süren yaşam savaşını Çarşamba günü kaybetti.

ŞÜPHELİ YUNAN VATANDAŞI TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçmaya çalışan 26 yaşındaki Yunanistan vatandaşı saldırgan, eyalet ve federal polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Almanya'da ikametgahı bulunmayan şüpheli hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı.

ALMANYA GENELİNDE SAYGI DURUŞU

Deutsche Bahn (DB) yönetimi ve demir yolu sendikaları, yaşanan trajik olayın ardından derin üzüntü içerisinde olduklarını açıkladı. DB Yönetim Kurulu Üyesi Evelyn Palla, saldırıyı "korkunç bir şiddet patlaması" olarak nitelendirerek taziyelerini sundu.

Hayatını kaybeden iş arkadaşları anısına Çarşamba günü saat 15.00’te Almanya genelindeki tüm istasyon ve tesislerde bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Sendika yetkilileri ise trenlerde güvenlik personelinin yetersizliğine dikkat çekerek siyasetçileri daha sıkı güvenlik önlemleri almaya çağırdı.