Yunanistan Ege’de yine “12 Mil” dedi. Ancak Ege denizinin yüzde 72’sini hakimiyeti altına alacak bu karara cesaret edemiyor ve her seferinde geri adım atıyor. Yunanistan’ı 31 yıl önce alınan TBMM kararı durduruyor. Latince “Savaş nedeni” anlamına gelen “Casus Belli” kararı, 8 Haziran 1995’te, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Necmettin Erbakan, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve Muhsin Yazıcıoğlu tarafından alındı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel onayladı, TBMM dışında bulunan MHP lideri Alparslan Türkeş de destekledi. 7’si hayatta olmayan 8 liderin ortak iradesi ile alınan bu karar 31 yıldır 12 mili ve Yunanistan’ı durduruyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis de önceki gün “Ege’de karasularımızı 12 mile genişletme stratejisini pekiştiren alanlar var” dedi. Yunanistan’ın sık sık kaldırılmasını istediği “Casus Belli” kararı da yeniden gündeme geldi.

Kararda, dönemin Refah Partisi Grup Başkan Vekili sıfatı ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP-RP-ANAP-DYP-DSP grupları ve BBP milletvekillerinin imzası bulunuyor.

LOZAN’I BOZUYOR

Oy birliği ile alınan kararda, şöyle deniliyor: “Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarması halinde Ege Denizi’nin yüzde 72’sini egemenliği altına alacaktır. Bir yarımada olan Türkiye’nin, dünya denizlerine Yunan karasularından geçerek ulaşmasına yol açacak bu durumu kabul etmesi asla düşünülemez. Yunanistan’ın Lozan ile kurulmuş dengeyi bozacak biçimde Ege’de karasularını 6 milin ötesine çıkarması durumunda, ülkemizin hayatî menfaatleri için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, askerî bakımdan gerekli olanlar da dahil tüm yetkilerin verilmesi kararlaştırılmıştır.”

TBMM kararında “Yunanistan’ın Ege’deki karasularını 6 milin ötesine çıkarması durumunda, bu durumun “Savaş nedeni’’ sayılacağı vurgulanıyor.

EGE’DE SEYİR İÇİN İZİN GEREKECEK

Türkiye ve Yunanistan’ın Ege Denizindeki karasuları 1923’de imzalanan Lozan antlaşması ile 3 mil olarak belirlendi. Yunanistan, 1936’da Türkiye ise 1964’de karasularını 6 mile çıkardı. Yunanistan 12 mil talebi ise Ege’nin yüzde 72’sine hakim olması anlamına geliyor. Bu durumda Türk gemileri dünya denizlerine açılabilmek için Yunan makamlarından izin almak durumunda kalacak. TBMM eski Başkanı Bülent Arınç 8 Nisan 2005’te bu kararı kaldırmak istemiş ancak tepki görünce vazgeçilmişti.